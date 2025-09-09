Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,9 Prozent auf 1,47 USD zu.

Das Papier von Plug Power legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 1,47 USD. Kurzfristig markierte die Plug Power-Aktie bei 1,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,43 USD. Bisher wurden heute 1.305.331 Plug Power-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 3,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 126,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 112,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 173,97 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,36 Prozent gesteigert.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,614 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

