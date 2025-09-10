Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger decken sich am Nachmittag mit Plug Power ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,6 Prozent auf 1,54 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 6,6 Prozent im Plus bei 1,54 USD. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 1,54 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,43 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.878.195 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,32 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 116,29 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,69 USD. Dieser Wert wurde am 17.05.2025 erreicht. Abschläge von 54,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 173,97 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,614 USD je Plug Power-Aktie stehen.

