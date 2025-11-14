Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Bären lasten am Freitagabend auf Plug Power

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,6 Prozent auf 2,33 USD abwärts.

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 6,6 Prozent auf 2,33 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 2,31 USD. Bei 2,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 5.160.744 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 96,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2025 (0,69 USD). Mit Abgaben von 70,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Plug Power ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,25 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 177,06 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 173,73 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Plug Power rechnen Experten am 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,727 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz

Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Großprojekte vor entscheidendem Quartalsbericht im Fokus

Starke Schwankungen setzen sich fort: Plug Power-Aktie erholt sich nicht von Kursrutsch