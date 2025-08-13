Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power fällt am Nachmittag

Plug Power im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 1,62 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 1,62 USD. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,61 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.618.855 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 105,57 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2025 auf bis zu 0,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 57,21 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Plug Power veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 173,97 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 11.11.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD ausweisen wird.

