Kursentwicklung

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power haussiert am Nachmittag

16.10.25 16:08 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power haussiert am Nachmittag

Die Aktie von Plug Power zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,9 Prozent auf 4,12 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,9 Prozent auf 4,12 USD zu. Kurzfristig markierte die Plug Power-Aktie bei 4,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,89 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.053.591 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,58 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 10,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2025 (0,69 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 83,21 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.08.2025 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 173,97 Mio. USD gegenüber 143,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,612 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

