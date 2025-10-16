Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Plug Power
Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,4 Prozent auf 3,57 USD abwärts.
Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 7,4 Prozent im Minus bei 3,57 USD. Die Plug Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,56 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 3,89 USD. Zuletzt wechselten 21.165.240 Plug Power-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 4,58 USD. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 22,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.
Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD je Aktie ausweisen dürften.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
