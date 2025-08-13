Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 1,55 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 1,55 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 1,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,56 USD. Bisher wurden heute 628.808 Plug Power-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 3,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,89 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Mit Abgaben von 55,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 173,97 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,36 Prozent gesteigert.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD je Plug Power-Aktie.

