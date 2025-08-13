Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power wird am Abend ausgebremst

Plug Power im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 1,56 USD abwärts.

Das Papier von Plug Power befand sich um 20:06 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 1,56 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 1,52 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,56 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.753.845 Plug Power-Aktien.

Bei einem Wert von 3,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2025 (0,69 USD). Mit Abgaben von 55,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,36 Prozent auf 173,97 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD ausweisen wird.

