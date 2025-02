Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Gewinne

XETRA-Handel im Fokus

Am Freitag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:23 Uhr Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 21.920,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 21.947,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21.874,00 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 20.294,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 07.11.2024, einen Wert von 19.438,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16.943,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 9,80 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 21.947,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 19.828,50 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,71 Prozent auf 732,60 EUR), Siemens Energy (+ 2,07 Prozent auf 58,06 EUR), Henkel vz (+ 1,63 Prozent auf 84,86 EUR), Fresenius SE (+ 0,90 Prozent auf 37,00 EUR) und Brenntag SE (+ 0,86 Prozent auf 63,02 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Porsche (-5,05 Prozent auf 56,82 EUR), Sartorius vz (-1,52 Prozent auf 252,20 EUR), Siemens Healthineers (-1,12 Prozent auf 56,50 EUR), Bayer (-1,04 Prozent auf 21,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,93 Prozent auf 35,08 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.787.527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 314,640 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

2025 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

