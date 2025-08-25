DAX23.816 +0,2%ESt505.360 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,64 -0,4%Gold3.549 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Porsche PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen
NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an! NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Kursentwicklung

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagmittag mit Kursplus

05.09.25 12:06 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 35,87 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
35,92 EUR 0,51 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 35,87 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,03 EUR. Mit einem Wert von 35,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 106.436 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 42,62 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 17,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,81 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,45 Prozent auf 1,53 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,91 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil vz-Investment von vor 10 Jahren verloren

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor 5 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE Vz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen