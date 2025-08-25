Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 35,87 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 35,87 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,03 EUR. Mit einem Wert von 35,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 106.436 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 42,62 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 17,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,81 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,45 Prozent auf 1,53 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,91 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

