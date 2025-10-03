DAX24.378 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,72 +1,6%Nas22.881 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.876 +0,5%
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil verliert am Freitagnachmittag

03.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 34,16 EUR abwärts.

Der Porsche Automobil-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 34,16 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 34,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil-Aktien beläuft sich auf 193.834 Stück.

Bei einem Wert von 41,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,32 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Abschläge von 10,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil-Aktie wird bei 37,14 EUR angegeben.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche Automobil-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil im Jahr 2026 12,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

