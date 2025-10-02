Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag freundlich

Porsche Automobil im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche Automobil-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 34,14 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche Automobil-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 34,14 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,20 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.332 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von 20,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 10,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Porsche Automobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,14 EUR an.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche Automobil ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Am 17.11.2026 wird Porsche Automobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche Automobil-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,66 EUR je Aktie.

