Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag gesucht

Die Aktie von Porsche Automobil zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 33,77 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 33,77 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 33,81 EUR. Bei 33,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 168.875 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Kursplus von 22,74 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche Automobil-Gewinn in Höhe von 12,66 EUR je Aktie aus.

