Porsche Automobil im Fokus

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag mit Kursabschlägen

01.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 33,25 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
33,74 EUR 0,10 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 33,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil-Aktie bis auf 33,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,20 EUR. Bisher wurden heute 10.455 Porsche Automobil-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 41,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 24,66 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,00 EUR je Porsche Automobil-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Porsche Automobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
10:31Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:31Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

