Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche Automobil-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 33,42 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 33,42 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Porsche Automobil-Aktie bis auf 33,16 EUR ein. Bei 33,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.406 Porsche Automobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 41,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,60 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Verlust von 8,86 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,71 EUR je Porsche Automobil-Aktie aus.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der Porsche Automobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 10 Jahren bedeutet

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

Aktien von Volkswagen und Porsche nach Vortages-Rutsch erholt