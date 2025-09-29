Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Zuletzt sprang die Porsche Automobil-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 33,53 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 33,53 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil-Aktie bis auf 33,57 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148.335 Porsche Automobil-Aktien.

Bei 41,64 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil-Aktie 10,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,96 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,17 EUR je Porsche Automobil-Aktie belaufen.

