Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil gewinnt am Nachmittag

So bewegt sich Porsche Automobil

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Porsche Automobil konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 33,84 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie legte bis auf 33,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 251.453 Porsche Automobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Verlust von 9,99 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,14 EUR für die Porsche Automobil-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,53 Mrd. EUR ausgewiesen.

Porsche Automobil wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche Automobil-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil einen Gewinn von 12,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

