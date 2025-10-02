DAX24.416 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.780 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.838 -0,7%
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Aktienkurs im Fokus

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

02.10.25 16:10 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 34,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
34,21 EUR 0,21 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Porsche Automobil legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 34,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 34,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,99 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil-Aktie belief sich zuletzt auf 304.560 Aktien.

Bei 41,10 EUR markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,89 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 30,46 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil-Aktie 11,14 Prozent sinken.

Porsche Automobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,14 EUR aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,53 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,15 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Porsche Automobil dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil ein EPS in Höhe von 12,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
