Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Porsche Automobil konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,28 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,42 EUR aus. Bei 34,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil-Aktien beläuft sich auf 6.399 Stück.

Bei 41,10 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 11,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,14 EUR für die Porsche Automobil-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,53 Mrd. EUR ausgewiesen.

Porsche Automobil wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 12,66 EUR im Jahr 2026 aus.

