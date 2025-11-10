Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Montagmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Zuletzt wies die Porsche Automobil-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 35,91 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das Porsche Automobil-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 35,91 EUR. Bei 35,94 EUR erreichte die Porsche Automobil-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 35,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.677 Porsche Automobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,42 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 17,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je Porsche Automobil-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,43 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 38,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche Automobil dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

