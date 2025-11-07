Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Nachmittag fester

Porsche Automobil im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 35,43 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 35,43 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 230.538 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 40,37 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil-Aktie somit 12,24 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 16,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,43 EUR je Porsche Automobil-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil mit einem Umsatz von insgesamt 708,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 38,11 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

