Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

18.09.25 16:11 Uhr

18.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 35,18 EUR abwärts.

Porsche Automobil Holding SE Vz
35,19 EUR -0,61 EUR -1,70%
Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 35,18 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 35,11 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 151.026 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 21,15 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,42 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,96 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 11.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

VW-Aktie rot: China-Chef sieht verschärften Preiskampf in China und Europa

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren angefallen

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr eingebracht

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

