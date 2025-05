Porsche Automobil vz Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Porsche Automobil vz

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 37,47 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 37,47 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 37,33 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.672 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 26,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 18,71 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 1,91 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 14.05.2025 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,53 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil vz ein EPS von 3,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf -1019000000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vorlegen. Porsche Automobil vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,86 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

