Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verzeichnet am Montagmittag herbe Einbußen

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,8 Prozent auf 32,06 EUR.

Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 8,8 Prozent auf 32,06 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 32,03 EUR. Bei 34,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.268.408 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 42,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 5,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 1,91 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,71 EUR an.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Porsche Automobil vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil vz mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,45 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 9,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

VW-Aktie rot: China-Chef sieht verschärften Preiskampf in China und Europa

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren angefallen

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr eingebracht