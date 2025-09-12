DAX23.611 -0,3%ESt505.455 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Porsche Automobil vz im Fokus

Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche Automobil vz am Freitagmittag zu

19.09.25 12:06 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche Automobil vz am Freitagmittag zu

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 35,27 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
35,11 EUR -0,09 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 35,27 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,58 EUR zu. Bei 35,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 118.143 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 42,62 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 20,84 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil vz im vergangenen Quartal 1,53 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil vz 1,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE Vz nach folgenden Kriterien zu filtern.

