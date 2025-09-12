Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche Automobil vz am Freitagmittag zu

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 35,27 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 35,27 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,58 EUR zu. Bei 35,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 118.143 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 42,62 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 20,84 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil vz im vergangenen Quartal 1,53 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil vz 1,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,13 EUR fest.

