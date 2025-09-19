DAX23.489 -0,6%ESt505.441 -0,3%Top 10 Crypto15,54 -2,9%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1768 +0,2%Öl66,77 +0,2%Gold3.724 +1,0%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gibt am Vormittag ab

22.09.25 09:29 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 33,49 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
32,35 EUR -2,50 EUR -7,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 4,7 Prozent im Minus bei 33,49 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 33,48 EUR. Bei 34,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 187.782 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR an. Mit einem Zuwachs von 27,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,05 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,96 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,71 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche Automobil vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1,53 Mrd. EUR gegenüber 1,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 9,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

