Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 36,29 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 36,29 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 35,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,31 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 754.518 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 51,26 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 41,25 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 16,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,21 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,43 EUR aus.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,53 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,49 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 189,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -1019000000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 11,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

