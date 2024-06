Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der Porsche

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 76,34 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 76,34 EUR. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 267.218 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 120,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). 57,45 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,12 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 5,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 104,50 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 26.04.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 9,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 5,07 EUR je Aktie aus.

