Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble verteuert sich am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 159,39 USD.
Um 15:52 Uhr stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 159,39 USD. Die Procter Gamble-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 159,80 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 158,75 USD. Bisher wurden via New York 132.111 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 13,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2025 (149,91 USD). Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 6,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,29 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,00 USD.
Am 29.07.2025 lud Procter Gamble zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,27 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Procter Gamble mit einem Umsatz von insgesamt 20,89 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,74 Prozent gesteigert.
Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 15.10.2025 präsentieren.
In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
