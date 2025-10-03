DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.786 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,53 +0,3%Gold3.888 +0,8%
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Procter Gamble am Abend ins Plus

03.10.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Procter Gamble am Abend ins Plus

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Procter Gamble konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 153,25 USD.

Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 153,25 USD. Zwischenzeitlich stieg die Procter Gamble-Aktie sogar auf 153,43 USD. Bei 152,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 373.705 Stück.

Bei 180,40 USD markierte der Titel am 28.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 17,72 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,91 USD am 01.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 2,18 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,29 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,89 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 24.10.2025 vorlegen. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Procter Gamble möglicherweise am 21.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,98 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
mehr Analysen