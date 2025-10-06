Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 151,82 USD ab.

Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 151,82 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Procter Gamble-Aktie bis auf 151,11 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 203.689 Procter Gamble-Aktien.

Bei 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,82 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,91 USD am 01.08.2025. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 1,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,30 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,08 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,00 USD aus.

Am 29.07.2025 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,89 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 24.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 21.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.

