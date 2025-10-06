Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Procter Gamble

Kursentwicklung

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 151,18 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Procter Gamble-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 151,18 USD ab. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,92 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 151,46 USD. Bisher wurden via New York 439.301 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Gewinne von 19,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2025 (149,91 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 0,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,30 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie.

Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,27 USD im Vorjahresquartal. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,89 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 21.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.

