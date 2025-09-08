DAX23.716 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.683 +0,4%Nas21.775 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1726 -0,3%Öl67,01 +1,2%Gold3.641 +0,1%
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag auf rotem Terrain

09.09.25 16:09 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 158,68 USD.

Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,2 Prozent auf 158,68 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Procter Gamble-Aktie bei 158,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 95.644 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 12,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,91 USD. Mit einem Kursverlust von 5,53 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,30 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Procter Gamble-Aktie wird bei 177,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 20,89 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.10.2025 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

