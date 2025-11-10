DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.535 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1563 +0,1%Öl63,97 +0,4%Gold4.115 +2,9%
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagabend mit Abschlägen

10.11.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Procter Gamble-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 144,84 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
125,48 EUR -1,08 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 144,84 USD abwärts. Die Procter Gamble-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 144,09 USD ab. Bei 146,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 836.773 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 19,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2025 bei 144,09 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 0,52 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,88 USD je Procter Gamble-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie aus.

Am 24.10.2025 äußerte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,39 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,00 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019ProcterGamble OverweightBarclays Capital
14.12.2017ProcterGamble BuyDeutsche Bank AG
27.04.2017ProcterGamble HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2019ProcterGamble NeutralCredit Suisse Group
23.04.2019ProcterGamble NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

