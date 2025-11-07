Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Procter Gamble am Abend ins Plus
Die Aktie von Procter Gamble zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 146,39 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 146,39 USD. Zwischenzeitlich stieg die Procter Gamble-Aktie sogar auf 147,92 USD. Bei 146,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 589.246 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 18,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,49 USD. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 1,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,88 USD. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.
Procter Gamble gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Procter Gamble mit einem Umsatz von insgesamt 22,39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,99 Prozent gesteigert.
Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.01.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 7,00 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie
Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude
Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
Analysen zu Procter & Gamble Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2019
|ProcterGamble Overweight
|Barclays Capital
|14.12.2017
|ProcterGamble Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.2017
|ProcterGamble Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Credit Suisse Group
|23.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen