Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Kurs der Procter Gamble

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Procter Gamble am Abend ins Plus

07.11.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Procter Gamble am Abend ins Plus

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 146,39 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
126,56 EUR 0,34 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 146,39 USD. Zwischenzeitlich stieg die Procter Gamble-Aktie sogar auf 147,92 USD. Bei 146,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 589.246 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 18,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,49 USD. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 1,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,88 USD. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Procter Gamble gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Procter Gamble mit einem Umsatz von insgesamt 22,39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,99 Prozent gesteigert.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.01.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 7,00 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
mehr Analysen