Profil
So entwickelt sich Procter Gamble

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Nachmittag nordwärts

07.11.25 16:08 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Procter Gamble. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 147,54 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
127,16 EUR 0,94 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Procter Gamble konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 147,54 USD. Zwischenzeitlich stieg die Procter Gamble-Aktie sogar auf 147,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,80 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 250.167 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 180,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 22,27 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,49 USD. Dieser Wert wurde am 06.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 24.10.2025 vor. Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,39 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.01.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Procter Gamble-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,00 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
