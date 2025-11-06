Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble verliert am Donnerstagnachmittag

Procter Gamble im Fokus

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 144,83 USD.

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 144,83 USD. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 144,49 USD. Bei 145,13 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 422.645 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,56 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,49 USD. Dieser Wert wurde am 06.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 0,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,88 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,00 USD.

Procter Gamble gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,39 Mrd. USD – ein Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Procter Gamble 21,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 7,00 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

