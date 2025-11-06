Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gewinnt am Abend an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 145,97 USD.

Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere um 20:07 Uhr 0,1 Prozent. Bei 146,68 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 145,13 USD. Zuletzt wurden via New York 739.508 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Bei 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 144,49 USD am 06.11.2025. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 1,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,88 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Procter Gamble-Aktie wird bei 177,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 24.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,99 Prozent auf 22,39 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Procter Gamble am 28.01.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 7,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

