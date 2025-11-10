Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagnachmittag billiger

Blick auf Procter Gamble-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 145,44 USD.

Die Procter Gamble-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 145,44 USD abwärts. Die Procter Gamble-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 144,85 USD ab. Mit einem Wert von 146,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 412.905 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 19,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,49 USD. Abschläge von 0,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,88 USD je Procter Gamble-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 24.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22,39 Mrd. USD gegenüber 21,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 7,00 USD je Aktie aus.

