Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagnachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 145,44 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Procter Gamble-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 145,44 USD abwärts. Die Procter Gamble-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 144,85 USD ab. Mit einem Wert von 146,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 412.905 Procter Gamble-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 19,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,49 USD. Abschläge von 0,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,88 USD je Procter Gamble-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 24.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22,39 Mrd. USD gegenüber 21,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 28.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 7,00 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie
Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude
Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
Analysen zu Procter & Gamble Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2019
|ProcterGamble Overweight
|Barclays Capital
|14.12.2017
|ProcterGamble Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.2017
|ProcterGamble Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Credit Suisse Group
|23.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen