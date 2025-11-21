Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble zeigt sich am Abend fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 151,33 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Procter Gamble zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 151,33 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Procter Gamble-Aktie bei 151,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.211.639 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 16,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2025 bei 144,09 USD. Mit Abgaben von 4,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,88 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie aus.

Am 24.10.2025 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,39 Mrd. USD im Vergleich zu 21,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude