Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble macht am Donnerstagabend Boden gut
Die Aktie von Procter Gamble zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 148,29 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 148,29 USD. In der Spitze gewann die Procter Gamble-Aktie bis auf 148,62 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 146,70 USD. Bisher wurden heute 677.363 Procter Gamble-Aktien gehandelt.
Am 28.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,09 USD. Dieser Wert wurde am 11.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,88 USD je Procter Gamble-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,00 USD an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 24.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,39 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,00 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie
Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude
Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
Analysen zu Procter & Gamble Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2019
|ProcterGamble Overweight
|Barclays Capital
|14.12.2017
|ProcterGamble Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.2017
|ProcterGamble Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Credit Suisse Group
|23.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen