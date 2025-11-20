Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble macht am Donnerstagabend Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 148,29 USD.

Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 148,29 USD. In der Spitze gewann die Procter Gamble-Aktie bis auf 148,62 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 146,70 USD. Bisher wurden heute 677.363 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Am 28.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,09 USD. Dieser Wert wurde am 11.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,88 USD je Procter Gamble-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 24.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,39 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,00 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

