Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble fällt am Nachmittag
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 146,65 USD.
Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 146,65 USD nach. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 146,51 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 146,70 USD. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 238.395 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 180,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 18,71 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,09 USD. Dieser Wert wurde am 11.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,75 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,00 USD an.
Procter Gamble veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22,39 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 21,74 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 7,00 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Alle: Alle Empfehlungen