Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble legt am Abend zu

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Procter Gamble legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 147,45 USD.

Die Procter Gamble-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 147,45 USD. Den Tageshöchststand markierte die Procter Gamble-Aktie bei 147,52 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 146,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 467.289 Procter Gamble-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,40 USD) erklomm das Papier am 28.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 22,35 Prozent wieder erreichen. Bei 144,09 USD erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,28 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,88 USD. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 24.10.2025. Das EPS lag bei 1,95 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 22,39 Mrd. USD gegenüber 21,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 7,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

