Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 146,71 USD.
Um 15:53 Uhr rutschte die Procter Gamble-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 146,71 USD ab. In der Spitze fiel die Procter Gamble-Aktie bis auf 146,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 146,93 USD. Zuletzt wechselten 160.198 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 18,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2025 Kursverluste bis auf 144,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 1,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,88 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,00 USD.
Procter Gamble veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,39 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Procter Gamble am 28.01.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Procter Gamble im Jahr 2026 7,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Alle: Alle Empfehlungen