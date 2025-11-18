DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.513 -0,9%Bitcoin80.376 +1,2%Euro1,1584 -0,1%Öl65,03 +1,6%Gold4.072 +0,6%
So entwickelt sich Procter Gamble

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Dienstagabend nordwärts

18.11.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 147,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
126,90 EUR 1,02 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 147,00 USD nach oben. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 147,37 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 146,36 USD. Bisher wurden via New York 600.349 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 22,72 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 144,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 1,98 Prozent wieder erreichen.

Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,88 USD aus. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Procter Gamble gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,95 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,39 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Procter Gamble am 28.01.2026 präsentieren.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

DatumMeistgelesen
mehr Analysen