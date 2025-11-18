Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag mit Kursplus

Procter Gamble im Fokus

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 145,97 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Procter Gamble zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 145,97 USD. In der Spitze gewann die Procter Gamble-Aktie bis auf 146,93 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 232.653 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 23,59 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2025 bei 144,09 USD. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 1,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,88 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 24.10.2025. Das EPS lag bei 1,95 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,39 Mrd. USD im Vergleich zu 21,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,00 USD je Procter Gamble-Aktie.

