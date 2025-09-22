Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag im Minus

So entwickelt sich Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 151,91 USD ab.

Die Procter Gamble-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 151,91 USD abwärts. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 151,72 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 153,04 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 236.365 Procter Gamble-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 180,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 18,75 Prozent wieder erreichen. Bei 149,91 USD fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 1,32 Prozent sinken.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,29 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie aus.

Am 29.07.2025 lud Procter Gamble zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,89 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2026 wird am 24.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 21.10.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,99 USD je Procter Gamble-Aktie.

