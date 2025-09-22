DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.281 -0,2%Nas22.561 -1,0%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1815 +0,1%Öl67,65 +1,6%Gold3.779 +0,9%
Procter Gamble im Fokus

23.09.25 20:24 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Dienstagabend mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 152,13 USD.

Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 152,13 USD. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 150,98 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 153,04 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 675.196 Aktien.

Bei 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,58 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 149,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 1,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,29 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,00 USD.

Am 29.07.2025 lud Procter Gamble zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,27 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 20,89 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 20,53 Mrd. USD umsetzen können.

Am 24.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 21.10.2026 dürfte Procter Gamble die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

