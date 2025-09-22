Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 152,81 USD. Bei 152,91 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 152,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 147.926 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 18,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 149,91 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 1,90 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,29 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie an.

Am 29.07.2025 legte Procter Gamble die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,89 Mrd. USD – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Procter Gamble 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 24.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 21.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Procter Gamble im Jahr 2026 6,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen