Notierung im Fokus

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gewinnt am Abend

24.09.25 20:24 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gewinnt am Abend

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Procter Gamble konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 153,11 USD.

Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere um 20:08 Uhr 0,4 Prozent. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 153,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 152,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 330.803 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 17,82 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,91 USD am 01.08.2025. Mit einem Kursverlust von 2,09 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,29 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,89 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Procter Gamble-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 21.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen

In eigener Sache

Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

